Selvaggia Lucarelli è stata attaccata dal Giornale per una contraddizione piuttosto pretestuosa nel suo sostegno a Marco Travaglio nella sua polemica con Lucia Annibali. L’editorialista del Fatto Quotidiano aveva difeso il suo direttore in un fondo di ieri, in cui aveva spiegato come l’attacco di Lucia Annibali sull’uso della parola acido sviliva la sua battaglia contro la violenza sulle donne.

Selvaggia Lucarelli attaccata dal Giornale per aver difeso Travaglio ma querelato Alba Parietti sull’uso dell’acido

Una difesa che il Giornale di Alessandro Sallusti definisce ridicola, per due motivi. La prima ragione è l’editoriale pubblicato sullo stsso quotidiano diretto da Marco Travaglio, una tesi un po’ forzata. L’altro motivo appare altrettanto fragile in realtà. L’articolo di Andrea Cuomo evidenzia come Selvaggia Lucarelli e il suo fidanzato Lorenzo Bigiarelli abbiano querelato Alba Parietti perché li aveva definiti coppia degli acidi. In due post su Facebook pubblicati dopo la loro lite in TV a Ballando con le Stelle Alba Parietti aveva scritto come «discutere con la Lucarelli è mettere merda in un ventilatore…Lei si è ossessionata dall’essere il nulla, vorrebbe essere e non è famosa solo per atti scorretti, volgari e macabre battute sue e del suo degno fidanzato che scherza su bambini morti e persone gravemente malate, indagata e sotto processo, denunciata, calunniatrice, cafona, capace solo di infangare le persone con insulti, mitomane, megalomane, bugiarda. Senza nessuna competenza né carriera da tutelare, ne professione se non la delatrice, sputtanatrice, bulletta da tastiera e video.. Ah proposito, dopo averla vista per la prima volta a figura intera, all’Arena ho finalmente capito il motivo della sua acidità».

Un attacco durissimo, ricco di espressioni da cui noi ci dissociamo, seguito da un altro in cui utilizzava l’espressione ricordata dal Giornale, in cui commentava alcuni post del fidanzato di Selvaggia Lucarelli scritti per Sesso, Droga e Pastorizia. «Questi sono i post del fidanzato di Selvaggia postati sulla pagina di bulli che lei stessa poi ha fatto chiudere, peccato che uno dei bulli fosse lui. Sabato intanto che lei litigava con me lui scriveva contro di me e pubblicava. Ecco chi è la raffinata penna dell’associazione a delinquere detta da me ‘la coppia degli acidi». Selvaggia Lucarelli e Lorenzo Bigiarelli hanno querelato Alba Parietti per queste affermazioni da loro ritenute diffamatorie. Il Giornale evidenzia una contraddizione tra la querela contro Parietti e la difesa di Travaglio che però appare abbastanza pretestuosa. Il direttore del Fatto, parlando di legislatura da sciogliere nell’acido, ha utilizzato una espressione eccessiva, censurabile ma non sconvolgente. Alba Parietti è stata sicuramente assai più severa di Travaglio nel suo attacco a Selvaggia Lucarelli, e sarà la magistratura a decidere se simili affermazioni sono diffamatorie.

