Il Tempo piazza Mussolini come uomo dell’anno

Time scansate. Altro che Barack Obama o ragazze di MeToo. L’uomo dell’anno per il quotidiano italiano è Benito Mussolini. Si proprio LVI.

«È Benito Mussolini l’uomo dell’anno. Dalla legge Fiano ai monumenti da abbattere partiti e media riesumano il Duce per coprire il loro nulla», spiegano oggi nel lancio social dalla redazione de Il Tempo. Una prima pagina che sta già facendo discutere.

This is of course outrageous, but we also specify that we are talking about Il Tempo, a newspaper with a very long and established right-wing tradition. Not all Italian media, or indeed Italians, would echo this sentiment, quite the opposite.

— Roberta Magnani (@RobertaDMagnani) 30 dicembre 2017