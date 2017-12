Hai più di due cani o gatti? A Roma c’è l’obbligo di sterilizzazione

Obbligo di sterilizzare il proprio animale per chi a Roma possiede più di due cani o gatti. La novità, a quanto apprende l’Adnkronos, è contenuta nel nuovo regolamento sul benessere animale che sarà adottato dal 2018 dalla giunta Raggi.

«Il regolamento sul benessere animale è stato aggiornato e modificato. L’obbligo di sterilizzazione per chi ha più di due cani o gatti, che sarà previsto nel regolamento, è una misura per evitare che si possa lucrare sugli animali, in particolare contro il traffico o la vendita dei cuccioli», riferisce all’agenzia il consigliere capitolino del M5S Daniele Diaco. Non è ancora chiaro in quali sanzioni cadrà il proprietario dell’animale non sterilizzato né se il Comune disporrà di agevolazioni o sconti per chi vorrà mettersi in regola a partire dal 2018.

(foto copertina © Matteo Nardone/Pacific Press via ZUMA Wire