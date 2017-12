Luca Marinelli nei panni di De André in “Principe libero” | VIDEO

Non sarà facile, affatto. Luca Marinelli, uno degli attori più emergenti nel panorama italiano, vestirà i panni di Faber, in un biopic sul cantautore ligure. Il film “Fabrizio De André: Principe Libero” sarà proiettato nei cinema italiani per due soli giorni, il 23 e 24 gennaio, e andrà in onda a febbraio su Rai 1.

LEGGI ANCHE > NON ESSERE CATTIVO: IL TRAILER DEL FILM POSTUMO DI CLAUDIO CALIGARI

guarda il trailer:

PRINCIPE LIBERO: IL CAST SUL FILM DEL CANTAUTORE LIGURE

Marinelli interpreterà Fabrizio De André negli anni della sua formazione, quelli di Genova, di Paolo Villaggio e Luigi Tenco. Il film ripercorre l’infanzia dell’artista fino alla sua maturità e sarà diffuso in concomitanza con due anniversari: quello della scomparsa, l’11 gennaio 1999, e quello della nascita, il 18 febbraio 1940. Interessante anche il resto del cast con Valentina Bellè nei panni della compagna Dori Ghezzi, Elena Radonicich, Davide Iacopini, Gianluca Gobbi e il premio David Ennio Fantastichini.