Sta per soffocare, viene salvata dal marò Latorre

Massimiliano Latorre, uno dei due fucilieri di Marina coinvolti nella vicenda della Enrica Lexie, ha salvato la vita di una giovane a rischio soffocamento. A ricostruire la vicenda è Il Giornale. Il marò, ospite lo scorso 9 dicembre alle celebrazioni per Santa Barbara, patrona dei marinai, a Imola, stava tornando a casa con un amico quando ha notato la donna distesa a terra, circondata da altre persone decisamente preoccupate. La ragazza era in preda a una crisi epilettica e stava soffocando. Latorre – riporta Il Giornale – le ha aperto la bocca e tirato fuori la lingua, manovra fondamentale in questi casi. La giovane è stata poi trasportata in ambulanza al pronto soccorso più vicino, dove è stata visitata e curata. Alcuni giorni dopo Massimiliano Latorrre – spiega il quotidiano – è stato ringraziato dalla ragazza per il gesto.

