Lucia Annibali e la risposta a Marco Travaglio sulle Camere «sciolte nell’acido»

«Chi, come me, ha conosciuto gli effetti dell’acido, per sua sfortuna, si augura invece che questo non debba mai accadere a nessuno, nemmeno per scherzo». Questo il lapidario tweet di Lucia Annibali contro il direttore de Il Fatto Quotidiano Marco Travaglio reo di aver cinguettato sullo scioglimento delle Camere in modo un po’ particolare.

La legislatura che sta per essere sciolta (si spera nell’acido) è stata una delle peggiori della storia repubblicana. Ma almeno un merito l’ha avuto: offrirci la galleria completa di tutti gli orrori che non vorremmo mai più…#FattoQuotidiano #28Dicembre https://t.co/4PY5tRrf41 — Marco Travaglio (@marcotravaglio) 28 dicembre 2017

«La legislatura – ha twittato Travaglio – che sta per essere sciolta (si spera nell’acido) è stata una delle peggiori della storia repubblicana. Ma almeno un merito l’ha avuto: offrirci la galleria completa di tutti gli orrori che non vorremmo mai più…».

Il cinguettio non è passato inosservato a diversi utenti. «Leggere su un giornale (si spera nell’acido) non è per nulla serio», «Ma veramente ti senti figo a fare battute di questo tipo?» sono solo alcuni dei commenti negativi sotto il tweet di Travaglio.

Travaglio dovrebbe vergognarsi per usare questa terminologia priva di sensibilità. Solidarietà Lucia — Marco Mastrantuono (@MMastrantuono) 28 dicembre 2017

Non c’è che dire ragazzi. Una ottima fine di legislatura.