Pellicce vere spacciate per sintetiche: è la truffa al contrario, ma capita anche questo in un’epoca in cui sempre più spesso i consumatori scelgono di evitare i capi di origine animale per questioni di etica. E così – su segnalazione dell’associazione animalista Onlus Meta – i vigili urbani di Milano hanno trovato in un negozio in zona Paolo Sarpi, la cosiddetta Chinatown di Milano, diversi capi di abbigliamento prodotti con pellicce vere spacciate per sintetiche in etichetta.

A MILANO SEQUESTRATE QUASI 9.000 PELLICCE VERE SPACCIATE PER SINTETICHE

Oltre magazzino di stoccaggio merci, l’unità antiabusivismo della polizia locale ha perquisito anche il magazzino di stoccaggio merci del negozio, in via Bovisasca, nella periferia nord di Milano. Lì i vigili hanno trovato migliaia di capi contraffatti: sono 8.838 in totale quelli sequestrati, molti dei quali realizzati con pellicce vera spacciate per sintetiche, come accertato dalle analisi di laboratorio della Facoltà di Veterinaria di Milano. Ancora non si sa, invece, a quale animale appartenga il pelo utilizzato. In ogni caso il titolare dell’attività è stato denunciato: dovrà rispondere dei reati di contraffazione e ricettazione.

COME RICONOSCERE LE PELLICCE VERE DA QUELLE SINTETICHE

Come riconoscere le pellicce vere spacciate per sintetiche se si è un semplice consumatore? In un video realizzato dalla Polizia locale di Milano e pubblicato da Repubblica.it un esperto offre diversi consigli, per non cadere nelle truffe.