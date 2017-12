I ricchi sono sempre più ricchi: il patrimonio dei 500 paperoni mondiali è cresciuto del 23% nell’ultimo anno. Questo è quanto emerge dal Bloomberg Billionaires Index 2017, pubblicato oggi. Il rialzo, di oltre 1.000 miliardi di dollari, è quattro volte superiore a quello del 2016 ed è dovuto alle impennate dei mercati azionari. Nel complesso le 500 persone più ricche del mondo detengono un patrimonio di quasi 5.300 miliardi di dollari.

CLASSIFICA DEGLI UOMINI PIÙ RICCHI DEL MONDO, JEFF BEZOS SUPER BILL GATES E DIVENTA PRIMO

La vera novità nella classifica di Bloomberg degli uomini più ricchi del mondo è Jeff Bezos: per fondatore di Amazon il 2017 è stato un anno d’oro, con +34,2 miliardi di dollari negli ultimi 365 giorni, ha superato Bill Gates, diventando così il primo tra i miliardari di tutto il mondo. Il suo patrimonio è di 99,6 miliardi di dollari, contro i 91,3 del cofondatore di Microsoft, che è secondo in classifica. Terzo il re della finanza, Warren Buffett; seguono il patron di Zara, Amancio Ortega e il fondatore di Facebook Mark Zuckerberg.

GLI ITALIANI NELLA CLASSIFICA DEGLI UOMINI PIÙ RICCHI DEL MONDO

Sono cinque gli italiani tra i 200 uomini più ricchi del mondo: il primo è Giovanni Ferrero, al 33esimo posto. Seguono il fondatore della Luxottica, Leonardo Del Vecchio, al 37esimo posto e l’imprenditore Paolo Rocca al 158esimo. Silvio Berlusconi è in 177esima posizione e Giorgio Armani . In classifica anche Giorgio Armani in 191esima.

CLASSIFICA BLOOMBERG DEGLI UOMINI PIÙ RICCHI DEL MONDO, CHI HA PERSO DI PIÙ NEL 2017

A perdere di più nel 2017 – stando alla classifica di Bloomberg – sono stati il magnate francese delle telecomunicazioni Patrick Drahi, il cui patrimonio è sceso del 39% e il principe saudita Alwaleed Bin Talai. Rispettivamente hanno perso 6,3 e 1,9 miliardi di dollari.

CLASSIFICA BLOOMBERG DEGLI UOMINI PIÙ RICCHI DEL MONDO, I PATRIMONI CINESI SONO QUELLI CRESCIUTI DI PIÙ

A livello geografico, se a dominare la classifica sono sempre gli Stati Uniti, è altrettanto vero che a crescere di più quest’anno sono stati i miliardari cinesi, che in totale hanno raggiunto un patrimonio di 177 miliardi.