Rigopiano: a un anno dalla valanga che ha travolto il noto hotel spezzando la vita di 29 persone c’è un errore, o meglio un epic fail, che sa di amara beffa. Una giftbox di Boscolo offre, in copertina, la possibilità di soggiornare per un weekend relax proprio al resort di lusso finito in macerie. Come riporta Il Tirreno sulla scatola Rigopiano è presente tra le oltre 40 destinazioni proposte. Dentro il catalogo e nemmeno sul sito però c’è l’hotel ai piedi del Gran Sasso.

Si tratta di una svista che non è passata inosservata per chi ha ricevuto una “Vanity break” sotto l’albero. Solo all’esterno del cofanetto è indicata anche la località di Farindola. L’errore dunque è da attribuire ad una vecchia copertina stampata, e poi non aggiornata.

(in copertina foto Il Tirreno)