Rocco Siffredi pronto a candidarsi con Berlusconi

Rocco Siffredi scende in campo. Il re del porno – in una intervista rilasciata a Giuseppe Cruciani su La Zanzara – ha dichiarato che sarebbe pronto a candidarsi alle politiche se Silvio Berlusconi lo chiamasse. «Per me resta il numero uno», ha spiegato l’ex naufrago.

LEGGI ANCHE > CARREFOUR ITALIA E LE FOTO DEI DIPENDENTI CON GLI AGNELLINI MORTI | FOTO

ROCCO SIFFREDI CANDIDATO CON SILVIO?

Oggi Libero ricorda come una candidatura simile non sia affatto male. Primo perché Rocco ha sempre difeso Silvio anche durante le cosiddette cene eleganti. Secondo perché ci sono già alcuni precedenti, come Ilona Staller, candidata e diventata parlamentare grazie ai Radicali italiani.

«Forza Italia invece – spiega il quotiddiano – ha un problema opposto. Tutti la vogliono». I vecchi cercano garanzie, le nuove leve scalpitano, gli ex ritornano. Libero parla di un centralino preso d’assalto con un Cavaliere che ha dovuto ridimensionare i suoi interlocutori per le candidature. Un primo lavoro di scrematura lo sta facendo un mini comitato composto da Niccolò Ghedini, Sestino Giacomoni, Gregorio Fontana e i capogruppo Renato Brunetta e Paolo Romani. Così, se da una parte arriverà la lista dei capetti azzurri locali dall’altra proseguiranno le audizioni per candidati della società civile. Audizioni, un po’ vintage no?