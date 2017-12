Addio a Gualterio Marchesi: il ricordo del suo alunno Carlo Cracco

È morto a Milano Gualtiero Marchesi, chef italiano tra i più rinomati al mondo. Gualtiero aveva 87 anni. Titolare del ristorante “Il Marchesino”, fu il maestro di Carlo Cracco. Il prossimo 19 marzo, giorno della nascita di Marchesi, sarà presentato il film sulla sua vita: Gualtiero Marchesi: The Great Italian.

Ieri lo chef Cracco lo ha ricordato su FacebooK. “Ciao Maestro. E grazie”. Questo ha scritto sui social l’allievo accompagnando il post con la foto di Gualtiero Marchesi, scomparso a 87 anni.

Cracco, suo allievo nel 1986 a Milano e poi di nuovo per tre anni al ristorante L’Albereta di Erbusco, l’ha sempre amato. Anche se ultimamente il giovane rispose piccato al Maestro sulla polemica sugli show culinari. Marchesi infatti si tenne ben lontano dal piccolo schermo fino a uno dei suoi ultimi progetti, il “Il Pranzo della domenica”, su Canale 5 insieme a Elenoire Casalegno. Non un talent ma un programma educativo, in cui il migliore si aggiudicava l’accesso alla rinomata Scuola Alma.

(Gli chef, Carlo Cracco (S) e Gualtiero Marchesi (D) al Pirellone di Milano per un’iniziativa legata alla Gioranata Mondiale del Turismo, 27 settembre 2011. ANSA / DANIEL DAL ZENNARO)