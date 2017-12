È morta Heather Menzies-Urich, una delle sorelle di “Tutti insieme appassionatamente”

Sono passati oltre 50 anni da quando è uscito “Tutti insieme appassionatamente”, ma la pluri-premiata pellicola musicale ha segnato la vita di tutti coloro che hanno fatto parte del cast. Così è stato per Heather Menzies-Urich, che nel musical interpretava Louisa, la terzogenita dei sette figli Von Trapp. All’epoca del film, nel ’65, aveva 16 anni. Oggi che è morta in seguito a un cancro al cervello ’68.

A dare la triste notizia il figlio, Ryan Ulrich. Il cordoglio arriva unanime da appassionati e cast del film, rimasto molto unito negli anni. Il direttore della Rodgers & Hammerstein Organization (dal nome degli autori della commedia musicale) ha dichiarato:

Non c’è davvero nessun altro modo per descrivere i membri del cast del film “Tutti insieme appassionatamente”. Come membro dei “ragazzi”, Heather era una persona allegra e positiva e non vedeva l’ora del prossimo raduno. Siamo stati tutti fortunati ad averla conosciuta, e lei vivrà per sempre felice in quel bellissimo film. Ci mancherà.

È MORTA HEATHER MENZIES-URICH DEL CAST DI “TUTTI INSIEME APPASSIONATAMENTE”

Heather Menzies-Urich viveva a Frankford, in Ontario (Canada). La commedia musicale a cui partecipò a 16 anni vinse 5 Oscar. Alcuni dei brani che compongono la colonna sonora sono ancor oggi famosissimi, come “The Sound of Music”, dal titolo originale della pellicola, che in italiano è uscita invece come “Tutti insieme appassionatamente”. La commedia musicale è l’adattamento cinematografico dell’omonimo musical messo in scena a Broadway nel 1959, a sua volta tratto dall’autobiografia della cantante austriaca Maria Augusta Trapp, “The Story of the Trapp Family Singers”.