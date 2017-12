Porto Rico: si traveste da Babbo Natale per aiutare i bimbi colpiti dall’uragano Maria | VIDEO

Si chiama Manny Rivera ed è ufficialmente, da oggi in poi, il Babbo Natale di Porto Rico. L’uomo ha deciso di donare diversi giochi ai bimbi colpiti dall’uragano Maria e si è così vestito da Santa per la notte del 24 dicembre. Rivera è stato intervistato dalla Cnn.

guarda il video:

A man in Puerto Rico dresses up as Santa Claus to spread Christmas cheer in the face of devastation from Hurricane Maria https://t.co/4SXhsIDi5y pic.twitter.com/55KUAzN1of

— CNN (@CNN) 26 dicembre 2017