La Femen che cerca di rubare il Bambin Gesù dal presepe in Vaticano | VIDEO

A Natale un’attivista di Femen ha provato a strappare la statua di Gesù Bambino dal presepe in Piazza San Pietro, a Roma, ma è stata fermata dagli agenti polizia. La donna, in topless, si è lanciata sul presepe gridando “Dio è donna”. Lo stesso slogan riportato sulla sua schiena nuda.

