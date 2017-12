Vittorio Cecchi Gori ricoverato al Gemelli: è in coma farmacologico

Vittorio Cecchi Gori è ricoverato al Gemelli di Roma. La mattina di Natale il produttore cinematografico ed ex presidente della Fiorentina è stato colpito da un’ischemia cerebrale, che gli ha causato anche problemi cardiaci. Arrivato in ospedale nella tarda mattinata, è stato sottoposto al coma farmacologico, quindi è incosciente. I medici che lo seguono definiscono le sue condizioni «serie, ma stabili».

VITTORIO CECCHI GORI RICOVERATO, RITA RUSIC E I FIGLI DI RITORNO DA MIAMI

Appresa la notizia di Vittorio Cecchi Gori ricoverato, i figli Mario e Vittoria e l’ex moglie Rita Rusic si sono imbarcati su un volo in partenza da Miami, per tornare immediatamente a Roma. La famiglia chiede massimo riserbo sulle condizioni di salute del produttore cinematografico.

75 anni, Vittorio Cecchi Gori si era visto spesso in tv nell’ultimo periodo, invitato in diverse trasmissioni per parlare di Harvey Weinstein, il produttore cinematografico statunitense travolto dalle accuse di molestie e abusi sessuali. Uno scandalo che non ha certo stupito l’ex presidente della Fiorentina, caduto in disgrazia dopo una serie di vicende private e imprenditoriali.

Foto copertina: ANSA/MASSIMO PERCOSSI