Conduttore tv uccide un puma e lo cucina: l’ex first lady guida la protesta sui social

In Canada, solitamente, sono molto ben disposti nei confronti della caccia. Ma quello che ha fatto il noto conduttore Steve Ecklund eccede qualunque misura. Il front man della trasmissione The Edge, molto seguita in patria, uccide puma e lo cucina nello stesso giorno. Poi, come se niente fosse, posta la sua fotografia su Facebook, attirando – ovviamente – i commenti indignati di diversi followers.

UCCIDE PUMA E LO CUCINA, LE PROTESTE SUL WEB

A guidare la protesta è l’ex first lady del Canada Laureen Harper, moglie dell’ex premier conservatore Stephen Harper che, senza mezze misure, lancia i suoi strali contro il noto conduttore televisivo. Su Twitter, infatti, ha scritto: «Che tamarro! Cacciare un puma con i cani fino a che non è esausto e poi sparare a un animale spaventato, messo all’angolo e stanco. Si può spiegare solo per compensare un pene piccolo…»:

What a creep. Chasing a cougar with dogs until they are exhausted then shooting a scared, cornered and tired animal. Must be compensating for something, small penis probably.https://t.co/UspnQEdWdL — Laureen Harper (@LaureenHarper) 21 dicembre 2017

UCCIDE PUMA E LO CUCINA, CONTESTATO IL CONDUTTORE TV

In molti, dopo aver superato un primo momento di incredulità riguardo a parole così forti di una ex istituzione nazionale (qualcuno si è chiesto se il suo profilo non fosse stat hackerato), hanno appoggiato la sua denuncia e si sono scagliati contro il conduttore televisivo.

Steve Ecklund, in posa con un gigantesco puma ucciso, infatti, aveva annunciato il suo passaggio dalla foresta dello stato dell’Alberta alla tavola nello stesso giorno. Ignaro, con ogni probabilità, dei tanti messaggi di indignazione che avrebbe suscitato tra gli utenti del web. Famosi e non.