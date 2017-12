Dopo l’ultima puntata di Gomorra 3, sui social è tutto un pianto greco

Lo spettatore di Gomorra 3, ieri sera, ha scoperto che Ciro Di Marzio era tutto meno che «immortale». Uno dei principali protagonisti di una delle fiction più riuscite nel panorama del cinema nazionale e internazionale chiude così la sua avventura sul set. La sua morte rappresenta non soltanto un epilogo narrativo, ma la vera e propria fine di un’epoca.

GOMORRA MORTE CIRO, LA FINE DI UN’EPOCA

Ciro Di Marzio, infatti, è da sempre stato una delle colonne portanti dell’intera serie televisiva che parla delle lotte fratricide tra i clan della camorra. Contestata e ammirata per il modo in cui dipinge i suoi personaggi, Gomorra – in ogni caso – ha rappresentato un successo di pubblico innegabile e del tutto eccezionale. La serie tv, lo si è visto anche nel corso di questa terza stagione, costituisce un vero e proprio evento popolare, che ha unito famiglie e che ha creato una sorta di atmosfera d’attesa nelle case degli italiani.

Ieri, però, si è consumato quello che – a tutti gli effetti – si può definire un piccolo dramma. Gomorra è stato talmente tanto assimilato dai propri fan che la morte di Ciro Di Marzio non sembra quella di un personaggio di fantasia, ma quella di un uomo reale, come se a mancare fosse stato lo stesso attore Marco D’Amore.

GOMORRA MORTE CIRO, IL «CORDOGLIO» SUI SOCIAL

E sui social network è già partito il pianto greco. Quello tipico dei grandi eventi funesti, quello delle sentenze definitive. Secondo molti utenti di Facebook e Twitter, Gomorra non potrà essere più la stessa cosa senza Ciro Di Marzio.

mi sono appena svegliata dicendo: “primo giorno di vacanze seee” ma poi ho pensato alla morte di ciro #Gomorra3 — fran (@intomyhood) 23 dicembre 2017

#Gomorra3 @damore_marco @SalvioEspo Non ho visto l’ultima puntata perché sospettavo questo finale… Non trovo il coraggio! Ci siete stati in questi 4 anni… Non riesco a vedere questa fine! ATTORI FORMIDABILI — Mario de Riso (@MdRdeRiso) 23 dicembre 2017

Anche stavolta #GomorraLaSerie regala un finale amaro. Come la #juve fa ogni anno. #gomorra3 — Raffaele De Santis (@RaffaeleDeSan) 23 dicembre 2017

GOMORRA MORTE CIRO, IL SALUTO DI MARCO D’AMORE

Lo stesso Marco D’Amore ha voluto salutare i suoi fan sui social network, postando un messaggio d’addio su Facebook in contemporanea con la sua morte sullo schermo. Ecco quel binomio tra realtà e finzione di cui si parlava, ecco quella sovrapposizione che a molti mancherà:

E anche se la quarta stagione è già in programmazione: a mantenerla in vita saranno gli attori Salvatore Esposito, Cristiana Dell’Anna, Ivana Lotito, Arturo Muselli, Loris De Luna. Ma oggi resta solo l’amarezza per la morte di Ciro Di Marzio. Siamo sicuri che senza di lui la serie avrà lo stesso successo del passato?