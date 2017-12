Facebook ti avvisa quando qualcuno carica le tue foto (senza taggarti)

C’è una nuova opzione che aiuterà diversi utenti su Facebook in caso di clonazione profili e violazione della privacy. Ora il social network, grazie al riconoscimento facciale, ti potrà avvisare se qualcuno carica tue immagini sulla piattaforma social. Anche senza taggarti.

LEGGI ANCHE > COSÌ HANNO UCCISO IL PORNO ON LINE

FACEBOOK FOTO ALERT: COME FUNZIONA (E QUANTO PUO’ ESSER UTILE)

La novità l’ha comunicata Facebook in una nota nella quale ha spiegato come questa funzione sarà opzionale. Chi non vorrà usarla potrà disattivarla dalle impostazioni. Dove sarà possibile questa novità? Non sarà attiva fin da subito in Canada ed Europa ma verrà avviata negli Stati Uniti. Potrebbe esser estesa nei prossimi mesi, anche in altri paesi. Se qualcuno caricherà in una qualsiasi delle immagini il viso di qualcun altro Facebook un alert potrà avvisare l’ignaro proprietario della fotografia caricata. «Pensiamo sia importante avere un metodo semplice per controllare la tecnologia di riconoscimento facciale», ha dichiarato Rob Sherman, capo della privacy di Facebook. Questa funzione, attiva anche se qualcuno caricherà una vostra con la vostra faccia come foto profilo, dovrebbe scoraggiare stalker, cyberbulli e i tanti gruppi su Facebook che si divertono a insultare le persone per il loro aspetto fisico. Sarebbe bello che si arginasse il fenomeno del cyberbullismo ma non è ancora chiaro se questa funzione sarà possibile anche per i gruppi segreti, i tanti in cui avviene della violenza social.