Un consigliare comunale del Pd aggredisce il collega del Movimento 5 Stelle. È quanto successo due giorni fa nel corso di una seduta in Comune a Pavia. Giuseppe Polizzi, uncio rappresentante del M5S in consiglio, durante un suo intervento, è stato avvicinato e colpito dal Dem Luigi Furini. Un video dell’accaduto è stato rilanciato su Facebook dal candidato dei 5 Stelle alla presidenza della Regione Lombardia, Dario Violi. «Siamo pronti a manifestare in prima fila contro la violenza, ma poi se incalzati passano subito alle mani!», ha scritto nella didascalia che accompagna le immagini.

L’aggressione del consigliere comunale del Pd al collega M5S a Pavia: video

L’aggressione è avvenuta dopo le parole forti pronunciate da Polizzi. «Furini ha sforato ogni tempo regolamentare», aveva detto inizialmente il consigliere M5S nel corso dell’intervento. «Lei, Furini, è un buffone! Lei, consigliere Furini, è un gran buffone! Viene qui in aula a fare le buffonate!». Dopo il colpo Polizzi è caduto a terra. Appena rialzatosi dal microfono ha detto: «Chiedo la sospensione della seduta e l’intervento della forza pubblica immediatamente, sporgo denuncia e chiedo che chieda assunta la denuncia a carico del consigliere Furini e lei, presidente, lo prenda provvedimenti e lo mandi via! È una grande vergogna»!.