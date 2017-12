Francesca Barra è stata ricovera in ospedale insieme a suo figlio per aver contratto l’epatite A. La conduttrice Tv ha condiviso la notizia pubblicando una foto scattata dal suo letto in ospedale, dove si può notare una flebo in primo piano. Francesca Barra scrive di non sapere come abbia contratto la malattia, anche se presuma possa trattarsi che abbia mangiato cibo non accuratamente lavato.

Francesca Barra ricoverata per epatite A insieme a suo figlio

La conduttrice TV e scrittrice si è detta particolarmente preoccupata per l’epatite A presa insieme a uno dei suoi figli, Renato presumibilmente, l’unico maschio avuto durante il matrimonio con Marcello Molfino .

« Sono ricoverata in ospedale per Epatite A. Dunque un virus contratto attraverso cibo contaminato (insalata in busta lavata da mani sporche ? Chissà…ho sempre pensato di essere super accorta lavando tanto insalata, verdure). Non so se trascorrerò le feste qui, ma non importa. Quello che mi devasta è che sia ricoverato anche mio figlio. Quindi l’abbiamo presa entrambi a Milano. Vi racconto la mia esperienza perché io e i bambini non eravamo vaccinati per l’Epatite. E questo è stato- per me- un errore. Non voglio convincere nessuno a vaccinarsi, non impongo il mio pensiero, ma vi consiglio di informarvi, visto che i casi sono in aumento, presso il vostro medico di fiducia. Di non sottovalutare i sintomi e di farvi visitare da medici di cui vi fidate», come scritto da Barra sul proprio profilo Facebook. Francesca Barra è una conduttrice TV, autrice e giornalista piuttosto nota, che ha presentato diversi programmi in televisione come in radio. Ha scritto nove libri, di cui l’ultimo, L’estate più bella della notra vita, è uscito nel 2017 per i tipi di Garzanti. Dopo il matrimonio con Molfino, finito nel 2016, dal quale son nati Renato, Emma e Greta, Francesca Barra ha iniziato una relazione piuttosto pubblicizzata con il noto attore Claudio Santamaria.