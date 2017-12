Laura Pausini ancora giudice di un talent: sarà a X Factor in Spagna

Laura Pausini sarà ancora una volta impegnata come giudice di un talent show all’estero. La 43enne cantante romagnola sarà tra i giurati del prossimo X Factor versione spagnola. Il programma si chiama Factor X, è arrivato alla quarta stagione e va in onda su Telecinco. Per la Pausini è l’ultima di una piuttosto lunga serie di esperienze nelle giurie delle trasmissioni musicali. È già stata giudice infatti in The Voice in Messico (La Voz), nel 2014 e nel 2017, e in Spagna nel 2015. Ed è stata impegnata a La Banda negli Usa, nel 2015 e nel 2016.

Laura Pasuini a X Factor in Spagna: ennesima esperienza da giudice in un talent

A parlarne è il sito Tv blog in un articolo a firma di Giulio Pasqui, che spiega: «’Ma perché fa il giudice in tutto il mondo e non in Italia?’, si chiederà qualcuno. Semplice: in Italia è considerata una vera star e non ha certo bisogno di sedersi al fianco di Mara Maionchi, mentre all’estero le esperienze nei talent show le permettono di consolidarsi e accrescere ancor di più la sua popolarità (qui in Italia, d’altronde, i giudici lo fanno Nina Zilli, Levante, Dolcenera e Noemi: chi in cerca di un rilancio, chi di una consolidazione)».

(Foto: ANSA / CLAUDIO ONORATI)