ConIrene, quando Francesco Totti lanciÃ² l’appello rimasto inascoltato | VIDEO

Francesco Totti vestiva ancora la maglia di capitano della Roma. In questo video, appoggiava in pieno la battaglia di Irene, la 30enne malata di cancro che voleva realizzare il suo desiderio di scegliere come morire. Invece, quell’appello – come tanti altri – restò inascoltato: Irene sarebbe morta il 24 agosto, qualche mese dopo rispetto al messaggio lanciato da Totti.

#CONIRENE, IL SUCCESSO DELLA CAMPAGNA

Il video dell’Associazione Luca Coscioni, nell’ambito della campagna per l’eutanasia legale, invece, sembra aver smosso le acque. Ha raggiunto il milione di visualizzazioni in 24 ore e sta ricevendo solidarietà da Selvaggia Lucarelli, Fedez, Chiara Ferragni, Giulia Innocenzi, Elisabetta Canalis, Luciana Littizzetto, Jovanotti. L’hashtag #ConIrene è entrato nei trend, coinvolgendo tantissimi utenti dei social network in questa campagna.

#CONIRENE, LA STORIA STRAZIANTE DELLA 30ENNE

Nel video, il marito di Irene ha raccontato il calvario di una solare trentenne, la cui malattia non le ha impedito di realizzare i propri sogni. Il tutto fino a quando il dolore è diventato insopportabile, limitandola in tutto, anche nelle funzioni vitali più elementari.

L’appello del marito è straziante: «Illustri rappresentanti del popolo italiano, a 30 si può continuare a vivere sapendo che la morte è vicina?». Inizia così il video di due minuti che mette in sequenza una serie di fotografie di Irene e che mostrano la sua trasformazione dovuta alla malattia che per due anni non le ha lasciato scampo.

Il marito riporta, in una sorta di drammatico elenco, tutti i problemi fisici che Irene ha dovuto affrontare in questi due anni: una metastasi allo sterno, alla spalla, al ginocchio, al bacino, al surrene, i problemi derivati dai cicli di chemioterapia, di immunoterapia e di radioterapia, le infiammazioni, le infezioni, le emorragie e la perforazione di un bronco.

«Quando la sua malattia è arrivata al limite, ha chiesto di avviare le pratiche per l’aiuto medico alla morte volontaria in una clinica svizzera». Per fare ciò, ha chiesto anche l’aiuto di Marco Cappato. Il tutto invano, perché le pratiche burocratiche si sono rivelate lunghissime e non ce l’ha fatta: la ragazza è morta nel mese di agosto, con il terrore che la bombola d’ossigeno alla quale era attaccata potesse finire all’improvviso, con la paura che il mostro che si era impossessato di lei potesse crescere sempre di più, privandola della sua dignità.

La speranza, ora, è che – dopo aver portato a casa la legge sul testamento biologico – la prossima legislatura possa essere sensibile al tema della legalizzazione dell’eutanasia. Per evitare che possa ripetersi un nuovo caso simile a quello di Irene.