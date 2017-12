La Raggi non si ricandiderà: «Arrivare viva a fine mandato sarà già un successo» | VIDEO

La Raggi non si ricandiderà. La sindaca lo ha fatto sapere ai giornalisti a margine di una conferenza stampa in Campidoglio. La domanda sorgeva dalle polemiche degli ultimi giorni sul sindaco a 5 Stelle di Pomezia, Fabio Fucci, che ha annunciato di volersi ricandidare dopo due mandati (il primo all’opposizione), violando così la regola d’oro del Movimento, con cui il primo cittadino è entrato ora in rotta.

LA RAGGI NON SI RICANDIDERÀ, «LA REGOLA DEI DUE MANDATI È CHIARA»

Come Fucci, anche la Raggi ha un precedente mandato alle spalle come consigliera di opposizione, sebbene la consiliatura sia terminata prima del tempo. «Il dibattito sul secondo mandato coinvolge anche lei – le hanno detto i giornalisti – si potrà candidare?». La risposta della sindaca non lascia margini di dubbio: «In base alla regola dei due mandati direi di no». E poi ha aggiunto: «La regola è chiara e ce la siamo data».

A chi le ha fatto notare che un solo mandato un sindaco non riesce a fare molto, la Raggi ha risposto ironicamente: «Io dico che arrivare viva alla fine di questo mandato sarà già un grandissimo successo».

Foto copertina: ANSA/MASSIMO PERCOSSI