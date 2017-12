Il macaco che si accoppia con un cervo | VIDEO

L’accoppiamento di un macaco giapponese e una giovane femmina cervo nell’isola di Yakushima stanno facendo il giro del mondo. Le immagini – racconta Le Monde – sono state realizzate dal fotografo Alexandre Bonnefoy durante una osservazione organizzata dall’Institut pluridisciplinaire Hubert-Curien. Si tratta del primo accoppiamento interspecie filmato in natura, con un primate.

MACACO CON CERVO: PRIMO ATTO SESSUALE?

Questa pratica è rara? Non tanto. A dicembre l’Archives of Sexual Behaviour, celebre osservatorio di pratiche sessuali su animali, ha parlato di questo particolare fenomeno. Non uno, ma ben 257 di questi atti sono stati rilevati dai ricercatori dell’Università di Lethbridge, in Alberta, durante un soggiorno nella Riserva del Minoo nel Giappone centrale. Le immagini sono piuttosto esplicite: giovani donne macaco cavalcano il cervo e strofinano i genitali contro il dorso del loro partner. Le “vittime” dell’atto non sembrano capire cosa stia succedendo.

guarda il video:

(screenshot form Youtube)