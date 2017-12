Il gesto di Trump insospettisce l’America: «Nasconde una malattia?» | VIDEO

Interrompe per un attimo il suo discorso su Israele e, in piena conferenza stampa, estrae da sotto il leggio un bicchiere d’acqua. Fin qui nulla di strano, tranne per il fatto che Donald Trump abbia usato due mani per portarsi lo stesso bicchiere alla bocca. Il gesto non è passato inosservato ed è diventato l’argomento di discussione preferito di tutti i media americani e di tantissimi utenti sui social network.

DONALD TRUMP BEVE CON DUE MANI, IL VIDEO

Donald Trump holding a glass with both hands. Mail Online suggests it indicates dementia, somehow pic.twitter.com/2MKTHVG5HQ — Julian Druker (@Julian5News) 19 dicembre 2017

DONALD TRUMP, LE POLEMICHE

Secondo alcuni siti di informazione e quotidiani statunitensi, il gesto di prendere il bicchiere con due mani potrebbe suggerire che Donald Trump stia nascondendo o il tremore tipico del morbo di Parkinson o una demenza senile. Le voci su una sua presunta malattia si sono rincorse frenetiche nelle ultime ore, tanto da rendere necessaria una smentita ufficiale da parte della Casa Bianca.

«Aveva soltanto sete» hanno spiegato i suoi portavoce, escludendo qualsiasi complicazione dello stato di salute del presidente degli Stati Uniti. Sul web, in effetti, circolano altri video di altre circostanze in cui Trump ha bevuto acqua utilizzando entrambe le mani.

How WEAK is Trump? It takes him two hands to lift a glass of water! I bet he has to have someone wipe his ASS Too! pic.twitter.com/DPeJqxnKkx — Wayne’s World MO (@waynes_worldMO) 19 dicembre 2017

Probabile, quindi, che si tratti esclusivamente di una abitudine del presidente Donald Trump che, a quanto pare però, non piace a molti cittadini americani. Qualcuno, infatti, ha parlato di gesto infantile, di atteggiamento poco elegante. Anche perché Trump, in un suo vecchio tweet, aveva rimproverato il senatore Marco Rubio per il suo modo di bere acqua da una bottiglia.