Emma Marrone insultata per una pelliccia (sintetica) | VIDEO

Emma Marrone ha pubblicato un video dove tutta impellicciata imita Scianel di Gomorra. Apriti cielo. Diversi utenti l’hanno criticata pensando che la pelliccia fosse vera. La cantante ha subito risposto a modo suo, come spiega il sito Bitchyf: «Finta almeno quanto i miei capelli biondi! State sereni è sintetica!!! […] La pelliccia è sintetica, FINTA!! Di plastica !!!! Quante altre volte devo dirlo ?? Ma ve la date una calmata ???».



guarda il video:

EMMA MARRONE: NUOVO DISCO IN ARRIVO

Emma Marrone in questi giorni ha dato l’annuncio della chiusura del suo nuovo disco. Dopo una breve pausa natalizia, nel 2018, uscirà il suo quinto album in studio, il sequel di “Adesso” (in onore del quale la cantante aveva di recente pubblicato gli «auguri» per il secondo compleanno). Su Instagram la cantante che è stata anche giurata eccellente della trasmissione Amici ha raccontato tutta la lavorazione in studio, postando diverse foto con i suoi collaboratori. Di recente Marrone aveva anche pubblicato una immagine scattata dalla manager Francesca Savini, davanti a un mixer: “Grazie per aver fotografato la mia faccia distrutta dopo una giornata di ascolti del nuovo album. Suona bene. Sono felice“. Ora non resta che aspettare il sequel di “Adesso”. Un disco che promette, data la lunga lavorazione, molto bene.

(foto da @real_brown)