La pubblicità del Grand Hotel Imperiale di Forte dei marmi diventata virale | VIDEO

Sta facendo discutere a suo modo la pubblicità diffusa on line dal Grand Hotel Imperiale di Forte dei marmi. L’hotel di lusso ha lanciato uno spot natalizio decisamente fuori dagli schemi. Nelle immagini si vede un cliente che becca (più volte) un dipendente dell’hotel in piedi davanti a una bellissima signorina seduta.

No, no, aspettate. Non è quello che state pensando.

Ecco il video:

Non ci sono canti di Natale, né dolci angioletti che vi augurano Buone Feste. Il cliente viene coccolato con regali e drink di benvenuto.

La posizione però dei due dipendenti, che equivoca sì il sesso orale, e l’intero concept della sceneggiatura ha colto più o meno nel segno. Tra condivisioni e critiche si sta parlando dello spot in questione. «Dicono che l’ironia sia il vestito elegante dell’intelligenza. Evidentemente in molti praticano il nudismo intellettuale», commenta un utente. «Accidenti che severità…È carinissimo, bravi tutti», aggiunge un’altra persona difendendo l’idea.

That’s advertising. L’importante, nel bene e nel male, è che se ne parli.