Il presidente Pietro Grasso si è commosso al momento dei tradizionali saluti di fine anno con il personale del Senato. Per lui si tratta dell’ultimo incontro istituzionale della legislatura con lo staff della presidenza. Per questo motivo, quindi, il suo discorso è stato interrotto da una voce incerta e dalle lacrime che l’ex magistrato siciliano non ha saputo in nessun modo trattenere.

Grasso, che alle prossime elezioni politiche del 2018 sarà il leader della coalizione di sinistra Liberi e Uguali, ha motivato la sua commozione con una battuta: «È colpa della vecchiaia che mi fa piangere» – ha detto davanti ai dipendenti del Senato e ai cronisti. Spontaneo l’applauso in sala.

PIETRO GRASSO COMMOZIONE, GUARDA IL VIDEO