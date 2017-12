Alla vigilia della finale di X Factor 11, è stato pubblicato il video di Chosen, l’inedito dei Måneskin, la band data per favorita al talent canoro. Irriverenti e ribelli, i quattro giovanissimi componenti del gruppo stupiscono ancora: la clip girata nei corridoi di un hotel è “ad alto tasso erotico”. Innanzitutto il look: dalle calze a rete e body a cui ci ha abituato la bella bassista Victoria (17 anni) al petto nudo e scolpito di Damiano David, il frontman, eletto ormai sex symbol.

DAMIANO DEI MANESKIN NUDO NEL VIDEO DI CHOSEN

Dopo averlo visto fare la lap dance sui tacchi a spillo, nel video di Chosen Damiano si spoglia completamente e appare come mamma l’ha fatto, attaccato a una bottiglia di spumante. Prima l’avvertimento ai genitori: “Contenuto esplicito”. La bassista Victoria poco dopo bacia una ragazza che passa per i corridoi, mentre il batterista Ethan viene spinto da una donna in intimo all’interno di una stanza.

IL VIDEO DI CHOSEN, BOOM DI VISUALIZZAZIONI A POCHE ORE DALLA FINALE DI X FACTOR 11

Special guest del video di Chosen un sacerdote che scappa dai corridoi della “perdizione”, baciando il crocifisso. Una clip efficace e divertente, girata dai Trilathera e prodotta da Factotum, che in meno di 24 ore ha già sfiorato le 300.000 visualizzazioni su YouTube. È probabile che avranno un’impennata se – come previsto – questa sera al Forum di Assago i Måneskin verranno incoronati vincitori di X Factor 11.