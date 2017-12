L’M5S di Roma vuole richiamare Ovidio dall’esilio. Duemila anni dopo la sua morte

Tra le tante mozioni presentate in consiglio comunale a Roma, spicca quella di Marcello De Vito e di Paolo Ferrara. I due esponenti del Movimento 5 Stelle romano hanno chiesto alla sindaca Virginia Raggi di «riparare al grave torto subito da Ovidio, procedendo alla revoca del decreto con cui l’imperatore lo aveva mandato in esilio a Tomi». Così, il primo cittadino di Roma potrebbe entrare nella storia per direttissima, proponendosi come contraltare nientemeno che dell’imperatore Augusto, che aveva spedito il poeta di Sulmona in esilio sul Mar Nero.

M5S OVIDIO, MOZIONE PER RIABILITARLO

Immaginate l’effetto: le preghiere di Ovidio, che più volte aveva sollecitato – in versi e prosa – le autorità dell’impero affinché potesse essere graziato, verrebbero così realizzate esattamente 2000 anni dopo la sua morte. Il tutto in base alla premessa – contenuta nel documento – che gli attuali consiglieri di Roma Capitale «rappresentino idealmente la continuità del Senato e del popolo di Roma».

Insomma, questioni d’altri tempi. L’intento dei due consiglieri del Movimento 5 Stelle – battute a parte – dovrebbe essere quello di «riconoscere la riabilitazione del poeta e restituire allo stesso la libertà, la dignità civica e l’arte universale, in modo tale che le nuove generazioni possano essere a conoscenza del percorso di vita del poeta al fine di favorirne la partecipazione attiva alla cerimonia di assoluzione».

Il carmen e l’error – definite dal poeta di Sulmona come le uniche motivazioni dietro alla sua relegatio – all’origine dell’esilio di Ovidio sembrano suscitare le attenzioni della giunta di Virginia Raggi. Tralasciando le mille sfumature riguardanti una delle tematiche maggiormente dibattute nell’ambito della letteratura latina, basti sapere che sono molteplici le teorie riguardanti le cause reali che avrebbero spinto Augusto a inviare il poeta in una delle zone più remote dell’impero, coincidente con l’attuale città di Costanza in Romania. E non possono essere banalizzate da una più che simbolica discussione in Campidoglio.

M5S OVIDIO, LA DISCUSSIONE NELLA PROSSIMA SETTIMANA

Nella prossima settimana, la discussione dovrebbe essere calendarizzata in aula. In quel momento scopriremo se la città di Roma, attraverso i suoi rappresentanti, deciderà di votare per la «riabilitazione» della memoria Ovidio. Che, tuttavia, la sua immortalità poetica e gli studi di centinaia di antichisti hanno già contribuito a rendere perenne. Mentre – passando dalla poesia alla prosa – per le tematiche dei rifiuti e dei trasporti nella Capitale, la «riabilitazione» è ben lontana da arrivare.