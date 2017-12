Come capire se qualcuno, segretamente, usa il tuo Netflix

Il tuo Netflix è strettamente personale. L’algoritmo presente sul sistema ti suggerisce i film e le serie tv più affini ai tuoi gusti. Lo paghi periodicamente e le tue preferenze rispecchiano le proposte offerte. Dovrebbe esser sempre così. Ma potrebbe capitare però che The Crown inizi alla seconda stagione quando magari ti mancava ancora di vedere le ultime due della prima. O che Netflix ti suggerisca una commedia rosa quando te ami da sempre i polizieschi. Che sta succedendo? Qualcuno usa il tuo Netflix. Se non hai idea di chi possa essere c’è una soluzione.

COME CAPIRE SE QUALCUNO USA IL TUO NETFLIX

Prima di tutto puoi cambiare la password al tuo account. Sarebbe consigliabile farlo. Seconda cosa puoi monitorare chi si è collegato e da dove. Seleziona il tuo user name, poi vai su “Account” (Il tuo account) e scrolla fino a trovare “Viewing activity” (Attività di visione contenuti, sta nella sezione Il Mio Profilo). Lì dentro puoi vedere gli accessi più recenti (“See recent account access”- “Visualizza gli accessi recenti all’account”) con data, ora, luogo, device e IP del collegamento. Verifica gli IP che non sono tuoi (via ipinfo) scoprendo da dove provengono. Non conosci il tuo IP?

Ok. Ti basta cliccare qui per collegarti alla pagina What Is My IP Addres. Sotto la voce Your IPv4 Address IS: ci sarà il tuo indirizzo IP pubblico. Ora se trovi altri IP che non appartengono al tuo cellulare, iPad e via dicendo potresti avere un problema.

NETFLIX ACCOUNT: CACCIA L’INTRUSO

Passiamo alle maniere forti. Cacciamo chi si connette senza il nostro consenso. Torna alla pagina delle impostazioni dell’account. Premi sul tasto Esci dall’account su tutti i dispositivi. Questo permetterà di scollegare tutti i dispositivi tranne quello a cui sei connesso. Ora è giunto davvero il momento di cambiare password. Nelle impostazioni dell’account premi sul tasto Modifica password. Conferma il cambio tramite email e per sicurezza cambia anche il numero di telefono associato all’account. Lo puoi fare dal tasto Modifica numero di telefono. Così l’intruso non potrà recuperare nulla.

Se i problemi persistono contattate il Centro Assistenza di Netflix

