Il Tap è come Auschwitz. A garantirlo Michele Emiliano. Il presidente della Regione Puglia, intervistato da Massimo Giannini e Jean Paul Bellotto su Radio Capital, ha paragonato i lavori per la realizzazione dell’impianto al campo di sterminio. «Sono i cittadini che lo dicono. Si sentono tagliati fuori dalla decisione e perdono il controllo», ha sottolineato. «Ricorda le cose tristi della storia», ha aggiunto.

Inutile dire che le parole del governatore pugliese stanno sollevando una certa polemica. Se ne sono accorti anche i conduttori stessi, in evidente imbarazzo davanti all’intervistato. «Me lo dicono gli abitanti della zona», ha aggiunto Emiliano ricordando il filo spinato e la “militarizzazione” dell’area.

Il ministro dello Sviluppo Economico Carlo Calenda, criticato da Emiliano perché “media tra la lobby del carbone e quella del gas“, ha replicato via Twitter. «Dunque su Ilva sostengo la lobby del carbone contro quella del gas e su Tap quella del gas contro quella del carbone. E quei poveracci della lobby del petrolio?! Prossima puntata scie chimiche e Stato Imperialista delle Multinazionali». E infine ha aggiunto: «Caro Michele Emiliano dire che sostengo il TAP per favorire le lobby e trovarmi un posto di lavoro è infantile e volgare ma tutto sommato innocuo, dire che il cantiere è uguale ad Auschwitz è grave e irrispettoso. Cerca di rientrare nei limiti di un confronto civile».

Più tardi Emiliano si è scusato con una nota:

Il presidente della Regione Puglia Michele Emiliano dichiara: “Il paragone tra il cantiere Tap e Auschwitz è oggettivamente sbagliato e mi scuso per averlo inopportunamente utilizzato questa mattina in radio durante una diretta”

