Asia Argento risponde a Enrico Brignano: «Sei un gaggio buzzicone, se te vedo t’acciacco»

Asia Argento risponde a Enrico Brignano, protagonista dell’ultimo film di Fausto Brizzi Poveri ma ricchissimi. Durante un’intervista per la promozione della pellicola, che è stata pubblicizzata senza la firma del regista, travolto dallo scandalo molestie, l’attore comico ha detto la sua sul caso Weinstein. «Asia Argento ha detto che, 20 anni fa, lui ha fatto quello che ha fatto. Ma poi sappiamo che per cinque anni gli era stata amica e che, attraverso di lui, ha fatto 4 film».

E la risposta dell’attrice non si è fatta attendere: «Enrico Brignano, te lo scrivo in romano – ha twittato Asia Argento – sei un gaggio, disgraito e pure buzzicone. Se te vedo t’acciacco». E poi ha incalzato: «Visto che conosce la mia filmografia meglio di me, può nominare i 4 film che avrei fatto con Weinstein dopo avermi stuprata?»

MOLESTIE, ASIA ARGENTO CONTRO ENRICO BRIGNANO

Sul social network l’attrice se l’è presa anche con il Corriere della Sera, che ha pubblicato l’intervista all’attore comico.

E si vergogni pure il @Corriere, questo secondo voi è giornalismo? Bastava fare un giro su google prima di pubblicare castronerie. — Asia Argento (@AsiaArgento) 11 dicembre 2017

Per il momento, su Twitter, Enrico Brignano non ha ribattuto ad Asia Argento. Molti utenti la sostengono e la incoraggiano, rimarcando come la gravità delle dichiarazioni dell’attore comico sulla questione delle molestie sessuali. Qualcuno nota invece: «Se gli dici buzzicone passi dalla parte del torto», ma l’attrice ribatte: «Buzzicone è fin troppo garbato».