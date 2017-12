Il video della pace fra Virginia Raggi e Roberta Lombardi

«Che ci siano stati degli screzi è evidente a tutti però come abbiamo sempre detto i nostri veri avversari sono fuori da qui». La sindaca di Roma Virginia Raggi replica così ai giornalisti dopo l’incontro avuto con la deputata Roberta Lombardi, candidata M5S alla Regione Lazio. Le due pentastellate si sono incontrare per avviare un lavoro in sinergia su Roma e la campagna elettorale imminente. Un incontro distensivo, dopo i conflitti insorti negli ultimi mesi.

«Noi veramente – ha spiegato la sindaca – stiamo iniziando a lavorare insieme per portare a termine un progetto molto importante per i cittadini di Roma e del Lazio e poi speriamo anche per i cittadini italiani perché abbiamo un doppio appuntamento non vogliamo mancare e stiamo lavorando per i cittadini».

Ribattezzato già video della pace, sia Raggi che Lombardi stanno lavorando sulla bozza di programma regionale, un programma che punterà sul tema dei trasporti, quello dei rifiuti e delle politiche abitative.

(video da Fb Roberta Lombardi)