Perché Fedez e la Ferragni hanno scelto Noto per le nozze?

Chiara Ferragni e Fedez si sposeranno a Noto. L’indiscrezione è stata pubblicata oggi dal Giornale di Sicilia, ma sembra confermata da alcuni scatti della fashion blogger nel piccolo paese in provincia di Siracusa, pubblicati su Instagram pochi giorni fa. Non c’era il rapper con lei e sul social network non c’era traccia di un collegamento tra la visita e le future nozze, ma ora l’esercito dei followers sta mettendo insieme gli indizi e ricostruendo che probabilmente si trattava di un sopralluogo in vista del sì.

LE FOTO DI CHIARA FERRAGNI IN VISITA A NOTO

La Ferragni è nata a Cremona, ha studiato a Milano e da anni ha il suo quartier generale a Los Angeles. In realtà – come attestano le foto pubblicate sui social – è spesso in giro per lavoro, tra Europa e Stati Uniti. Fedez è più sedentario: nato a Milano e cresciuto a Buccinasco, vive all’ombra della Madonnina. Legami con la Sicilia, in ogni caso, non si ritrovano nelle loro biografie. La scelta della location – spiega il Giornale di Sicilia – sarebbe stata determinata da motivi estetici:

Il barocco di Noto l’ha decisamente stregata, tanto da scegliere la cittadina siracusana per pronunciare il “sì”. Chiara Ferragni, la più famosa fashion blogger del mondo, sposerà il suo compagno, il rapper e produttore discografico italiano Fedez, a Palazzo Ducezio, a due passi dalla Basilica Cattedrale.

Non si può certo dare torto a Chiara Ferragni se è rimasta stregata da Noto, un posto magico e incantevole, perfetto per giurarsi amore eterno. Sui social sono in moltissimi ad apprezzare la scelta della seguitissima coppia, soprattutto gli utenti siciliani, che si augurano l’evento possa essere un segnale positivo per il rilancio dell’isola.

CHIARA FERRAGNI E FEDEZ, LE NOZZE A NOTO

Sicuramente le nozze di Chiara Ferragni e Fedez a Noto catalizzeranno l’attenzione mediatica. Hanno cominciato a farlo già dal maggio scorso, quando il rapper fece la proposta alla fashion blogger durante un suo concerto all’Arena di Verona. Poi la gravidanza di lei ha parzialmente distratto l’attenzione dal matrimonio, che i due hanno promesso verrà trasmesso in streaming. Le loro vite così come il loro amore sono sempre sotto gli occhi di tutti. Dalle ecografie agli scatti che attestano la crescita del pancione, ogni emozione è condivisa con l’esercito dei fan. Lo saranno anche quelle del figlio Leone, che dovrebbe nascere a marzo: «Posteremo le sue foto, è la gioia più grande da condividere. Lo trovo normale, non è che me lo sono domandato», ha spiegato oggi Fedez in un’intervista al Corriere della Sera.