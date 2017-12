Lotito vuole ritirare la Lazio dal campionato per i troppi errori del VAR

Sarebbe una mossa in perfetto stile Lotito. Anche se, a onor del vero, sembra persino troppo azzardata. Eppure il giornalista di Mediaset Premium Pietro Pinelli, inviato a bordo campo nei match della Lazio e cronista addetto a seguire le prestazioni dei colori biancocelesti, ha affermato in un suo servizio che l’ipotesi della squadra ritirata dal campionato di Serie A potrebbe passare al vaglio proprio del presidente Claudio Lotito.

LOTITO RITIRA LAZIO? LA DECISIONE AL VAGLIO DI LOTITO

Al patron non è piaciuta la direzione arbitrale di Giacomelli di ieri sera, nel match dell’Olimpico tra Lazio e Torino. In quella circostanza, non solo è stato negato un rigore evidente ai biancocelesti (nonostante la riproposizione delle immagini da parte del VAR), ma – sempre grazie alla video-assistenza arbitrale – è stato espulso il calciatore Ciro Immobile.

In effetti, già nel dopo partita, la dirigenza biancoceleste, l’allenatore Simone Inzaghi e tutti i calciatori della squadra hanno protestato in maniera vibrante nei confronti dell’équipe arbitrale. La formazione si è detta delusa per le continue penalizzazioni subite in campionato dall’introduzione del VAR. E ora, a quanto trapela da ambienti vicini a Claudio Lotito, sarebbe all’attenzione della dirigenza anche la possibile decisione di ritirare la squadra dal campionato.

Uno scenario che, se confermato, sarebbe addirittura apocalittico. Per questo motivo, la notizia sembra essere poco verosimile, ma con il vulcanico Lotito tutto può essere possibile.

(Foto: ANSA / ALESSANDRO DI MEO)