Salvini è andato a Non è L’Arena domenica scorsa. Il segretario della Lega Nord è stato spesso ospite di Massimo Giletti quando conduceva L’Arena su Rai Uno, e dopo poche puntate ha esordito nella versione della trasmissione che ora va in onda su La7. Altra rete dove Salvini è presenza costante. Chi ha seguito l’hashtag di #Nonèlarena su Twitter avrà probabilmente notato una frase ripetuta da molte persone: «State guardando anche voi la super performance di Matteo #Salvini su La7 a #nonèlarena?». Come documentato da Andrea Андреа‏ su Twitter, la frase è stata ripetuta da account Twitter mentre il sedicente “capitano” era intervistato da Massimo Giletti.

Una evidente campagna di comunicazione organizzata dai responsabili della comunicazione della Lega Nord, probabilmente su indicazione di Luca Morisi. Il responsabile dei social media di Matteo Salvini, uno dei suoi segreti dell’enorme successo su Facebook, ha probabilmente esagerato domenica scorsa. Passi per alcune decine di account di partito, ma leggere centinaia di persone, magari alcuni anche profili falsi, scrivere la stessa frase come se fossero bot non appare una grande scelta di comunicazione.

Salvini ha davvero un vasto seguito sui social media, e per quanto una comunicazione organizzata sia più efficace, il trolling puro è deleterio. La comunicazione sui social media ripetuta su molti account non è certo una novità, ma è sicuramente curiosa vederla in maniera così plastica e facilmente individuabile. La community del PD, un po’ in disarmo, si comportava allo stesso modo quando doveva sostenere determinate posizioni di Matteo Renzi. Il M5S ha creato una rete di contatti sui social media impressionante per la capacità di veicolare il proprio messaggio. L’effetto spontaneità viene però meno in modo evidente, e difficilmente chi lo legge può trovare davvero brillante la performance di Salvini a Non è l’Arena. L’audience non è stata proprio super, visto che lo share è stato inferiore al 6%.

