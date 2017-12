Sgarbi vuole portare Morgan e Simona Ventura in Parlamento

Ci sono anche un artista come Morgan e Simona Ventura nella lista di candidati annunciata da Vittorio Sgarbi in un’intervista rilasciata al Corriere della Sera. Il 65enne critico d’arte, assessore ai Beni Culturali della Regione Sicilia, è il promotore del movimento Rinascimento, che si presenterà con il centrodestra alle prossime Elezioni Politiche, e intende candidare diverse personalità finora estranee al mondo della politica.

SGARBI E LA LISTA DI CANDIDATI DI RINASCIMENTO, DA ODIFREDDI A CONTRADA

Sgarbi sostiene che il voto nazionale replicherà quello siciliano dello scorso 5 novembre, con la sonora sconfitta di Pd e centrosinistra e il successo di Forza Italia ed alleati. «Il centrodestra allargato a me – afferma – arriverà al 42%, il Partito Democratico e il Movimento 5 Stelle si fermeranno in un range compreso fra il 25-28%, e Pietro Grasso otterrà il 6 per cento di Claudio Fava». Per l’ex deputato ed ex sindaco di Salemi la nuova formazione della sinistra Liberi e Uguali è «una presa in giro» e il suo leader «una foglia di fico per coprire un gruppo di disperati». E Rinascimento, invece, «il primo partito» da 25 anni a questa parte «che ha un pensiero»:

Chi metterete in lista? «Odifreddi, Morgan, Simona Ventura, Fausto Leali, Giulio Giorello e Bruno Contrada. E poi se Stefano Parisi farà parte del nostro progetto ci sarà anche il generale Mori. Sono tutte candidature alte e riconoscibili. Al punto che anche Renzi mi ha chiamato per dirmi: “Sei insuperabile, se non dovessi votare Pd sceglierei te”. Rinascimento è il primo partito dopo il crollo della Prima Repubblica che ha un pensiero».

(Foto: ANSA / LUIGI MISTRULLI)