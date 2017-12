Ma a Civitanova Marche si sono accorti dell’effetto che fanno queste luci di Natale?

L’evento su Facebook – organizzato per il 24 dicembre – si chiama PornoNatale a Civitanova Marche. Ovviamente si tratta di satira, ma la cosa sta diventando virale. In effetti, tutto parte da una fotografia delle luminarie natalizie della cittadina marchigiana: le palme al centro della città, infatti, sono state interamente ricoperte da led variopinti.

CIVITANOVA MARCHE, LE LUCI DI NATALE SEMBRANO PENI GIGANTI

Peccato che la forma della palma non si addica particolarmente a questo tipo di illuminazione: l’effetto, che sui social network viene preso in giro in maniera esilarante, è quello di trovarsi di fronte a dei giganteschi peni. A quanto pare, tra l’altro, questa decorazione sui generis – certamente non voluta – è stata riproposta da ben due anni. Ma il polverone social si è alzato soltanto nell’attesa di questo Natale 2017.

Le luminarie della cittadina marchigiana stanno facendo discutere, sono diventate oggetto di trasmissioni radiofoniche e di sfottò sui social network. Su Facebook circolano meme, battute e articoli di ogni genere. Anche Vice, ad esempio, ha dedicato un esilarante approfondimento alla scelta dell’amministrazione comunale, dal titolo «Qualche domanda sui peni giganti di Natale di Civitanova Marche».

Pubblicità gratis per la città, come suggerisce qualcuno? Beh, il gusto è dubbio, ma l’effetto è senz’altro assicurato: sono le illuminazioni natalizie più chiacchierate delle vacanze che stanno per arrivare.