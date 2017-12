For Girls in Science: il progetto per la parità di genere

Arriva in Italia ‘For Girls in Science’, il programma della Fondazione L’Oréal per favorire la vocazione alle carriere scientifiche degli studenti delle scuole superiori. Promosso da L’Oréal Italia in collaborazione con il Museo nazionale della Scienza e della Tecnologia ‘Leonardo da Vinci’ di Milano, For Girls in Science è uno show interattivo, presentato oggi nell’auditorium del Museo da Francesco Facchinetti e creato con l’obiettivo di ispirare studenti e studentesse allo studio e alla carriera in ambito scientifico-tecnologico.

Circa 200 studenti di licei e scuole secondarie milanesi hanno partecipato all’evento, pensato anche per evidenziare gli squilibri di genere presenti nel mondo della scienza e farli riflettere sui preconcetti e sulle paure che loro stessi proiettano sulle possibilità di studio e di carriera scientifici. Al centro dello show c’è stato un sondaggio interattivo, strutturato con domande e risposte in tempo reale, che grazie a una App per smartphone coinvolge i ragazzi e le ragazze su argomenti come la percezione della scienza e degli scienziati, le aspirazioni personali, il rapporto con lo studio e la fiducia in se stessi e nelle istituzioni.

Hanno partecipato all’incontro anche le ‘ambasciatrici delle scienze’, 3 giovani ricercatrici chiamate a rappresentare un esempio di contrapposizione agli stereotipi di genere: Maria Enrica Di Pietro, 31 anni, chimica, ricercatrice al Karlsruhe Institute of Technology in Germania e vincitrice del Premio ‘L’Oréal Italia per le donne e la scienza’ nel 2014; Caterina Mogno, 25 anni, fisica; Carlotta Teruzzi, 24 anni, biologa. I 3 ‘camici rosa’ hanno raccontato la loro storia e risposto a domande e curiosità dei ragazzi sulle proprie scelte professionali.

Secondo un sondaggio internazionale realizzato nel 2015 da Boston Consulting Group per la Fondazione L’Oréal, per il 70% degli italiani intervistati le donne non sono idonee a ricoprire posizioni scientifiche di alto livello.

La disparità di genere in quest’ ambito appare particolarmente marcata, in Italia, già nelle aule scolastiche: il 33% delle donne italiane che in fascia di istruzione superiore ha seguito studi scientifici non ha beneficiato del sostegno dei professori, rispetto al 19% degli uomini.

In Italia, come rivelano i dati della Campagna #Eufactor della Commissione europea, solo il 31,7% delle posizioni tecnico-scientifiche sono occupate da donne: il tasso è il più basso in Europa.

(articolo in collaborazione con Adnkronos)