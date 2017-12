Rita Bellanza contro i Maneskin su Twitter. La cantante, recentemente eliminata da X Factor, avrebbe attaccato sul suo profilo Twitter il gruppo che appare come grande favorito del programma con queste parole. «I Maneskin mi sono sempre stati sulle palle. Si sono montati la testa. All’inizio non erano così». Il tweet apparso sull’account @ritabellanza ha generato una bufera sui social media, prontamente corretta dalla stessa cantante così come da X Factor.

Rita Bellanza contro i Maneskin su Twitter, i dubbi di Selvaggia Lucarelli sulla smentita di X Factor

Su Instagram Rita Bellanza ha parlato di un profilo fake, a lei sconosciuto, negando perfino che abbia l’applicazione di Twitter sul suo smartphone. «Non so chi scriva queste cose. L unica termine che mi viene in mente ora è IMBARAZZANTE ! Non sono io a twittare , non l’ho neanche programmato sul cellulare. Non ho parole!». L’account ufficiale di X Factor aveva anticipato l’intervento su Instagram di Rita Bellanza indicando come il profilo Twitter fosse un fake. «Vi segnaliamo che questo account non è gestito da Rita Bellanza e tali affermazioni sono inventate. #XF11 https://twitter.com/ritabellanza/status/938885021393408000 …». Un tweet prontamente rilanciato da Levante, che ha sottolineato di esser dispiaciuta per aver interagito con @ritabellanza durante le settimane scorse. «Ci dispiace se nel corso di #XF11 abbiamo interagito (in buona fede) con un account che purtroppo solo ora si è rivelato essere un fake. [crew]». Il profilo Twitter @ritabellanza è poi stato rimosso. Selvaggia Lucarelli ha però in messo in dubbio la veridicità della versione dell’account fake di Rita Bellanza che attacca i Maneskin, rimarcando come il profilo Twitter di Rita Bellanza fosse considerato da tutti, anche da X Factor, come ufficiale.

Rita Bellanza contro i Maneskin su Twitter, smentita su Instagram

«Ci sono però una serie di indizi che suggerirebbero che invece quello fosse il vero account della Bellanza, magari non sempre gestito da lei direttamente ma vero: c’erano da tempo contenuti personali e foto di backstage, c’erano tweet di sostegno ad altri concorrenti (tweet non propriamente da hater) e c’era la dicitura “account ufficiale di Rita Bellanza” con l’hashtag xf11. Inoltre Levante taggava spesso questo account dal suo Twitter. Insomma, se fosse stato un falso, la Bellanza lo avrebbe segnalato appena uscita, idem X factor, idem Levante. Invece, finché non è uscito il tweet sui Maneskin, il profilo cazzaro stava bene a tutti. Inoltre, visto che sono cintura nera di hater e fake, posso dire che un hater e fake non cancella il suo profilo in fretta e furia, anzi. Ci sguazza, nei casini che combina. Perciò sì, secondo me quel tweet e quell’account erano della Bellanza. Quella vera. Quella di Sally e … e…. quella di Sally». Selvaggia Lucarelli ha invitato Rita Bellanza a riaprire l’account Twitter, rimarcando come la cancellazione e la versione del fake siano state decise dopo false accuse di bullismo lanciate dai fan dei Maneskin. La cantante di X Factor aveva espresso solo un’opinione, anche se critica, e secondo l’editorialista del Fatto Quotidiano avrebbe preferito rimuovere il tweet per evitare nuovi problemi sui social media.