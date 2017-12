Europa League, l’invasione di campo dell’husky che vuole le coccole dal portiere | VIDEO

Manca poco più di un quarto d’ora al termine della partita Vardar-Rosenborg (terminata poi con il punteggio di 1-1), il clima in Macedonia è piuttosto acceso. A stemperare i toni, però, ci pensa un’invasione di campo decisamente speciale. Un cane husky supera qualsiasi barriera di protezione e arriva fino a centrocampo. Lì ha trovato il portiere della squadra di casa Filip Gacevski e ha iniziato a giocare con lui.

EUROPA LEAGUE HUSKY, GUARDA IL VIDEO

En güzel davetsiz misafir

UEFA Avrupa Ligi’nde Vardar ile Rosenborg arasında oynanan mücadelede bir köpeğin sahaya girdiği o eğlenceli “AN”lar… pic.twitter.com/KJEolwpKfI — GÜZEL GERÇEKLER (@hicnesesiyokk) 8 dicembre 2017

EUROPA LEAGUE HUSKY, L’USCITA DAL CAMPO CON QUALCHE DIFFICOLTÀ

Per il divertimento dell’intero stadio – e dei calciatori in campo – non appena il cane ha visto andare verso di lui i guantoni del portiere, ha subito iniziato a rotolarsi a terra e a saltare per il campo, facendo le feste all’estremo difensore della formazione macedone. Dagli spalti hanno ripreso tutto con uno smartphone e si avvertono distintamente le risate dei tifosi di casa, che hanno applaudito il cucciolo anche all’uscita del campo, scortato dagli steward.

Alla fine, dopo una buona dose di carezze e di saltelli sul prato verde, il cane è stato preso in consegna dagli addetti alla pubblica sicurezza che ci hanno messo un po’ di tempo per convincere l’husky ad abbandonare il terreno di gioco.

(FOTO: Screenshot video da YouTube)