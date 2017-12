Euro 2020 inizierà da Roma: la magra consolazione dopo l’eliminazione dell’Italia dal mondiale

L’Italia torna protagonista di un evento di portata internazionale a livello calcistico. Sarà Roma, infatti, a ospitare la partita inaugurale di Euro 2020, l’europeo del pallone che si disputerà – in occasione dei 60 anni della manifestazione – in altre 13 città europee. Un torneo itinerante che, quindi, partirà proprio dall’Italia. E c’è già chi parla di magra consolazione dopo la mancata qualificazione della nostra nazionale dal mondiale di Russia 2018.

EURO 2020 INIZIA DA ROMA, MA IN POCHI SONO CONTENTI

Sarà lo Stadio Olimpico, dunque, ad aprire le danze della prossima rassegna continentale. Semifinali e finale, invece, si disputeranno nel prestigioso teatro di Wembley, in Inghilterra. Roma insieme con Baku, ospiterà le partite del girone A, mentre il girone B si giocherà fra Amsterdam e Bucarest. Le gare del gruppo C saranno disputate fra San Pietroburgo e Copenhagen, il girone D a Londra e Glasgow, il girone E fra Bilbao e Dublino e il girone F fra Monaco di Baviera e Budapest.

EURO 2020 INIZIA DA ROMA, IL TWEET DI RAGGI

Un evento dalla portata internazionale, che coinvolgerà – in sinergia – un numero molto alto di Paesi europei. E la scelta di Roma non è passata inosservata. Proprio la sindaca della Capitale Virginia Raggi è stata tra le prime a commentare la scelta dell’Uefa:

Bellissima notizia per la nostra città che è stata scelta dalla #Uefa per ospitare la gara di apertura degli #Euro2020: @Roma ancora una volta al centro dei grandi eventi internazionali. pic.twitter.com/DMMvMn1SDp — Virginia Raggi (@virginiaraggi) 7 dicembre 2017

L’evento è stato applaudito dal primo cittadino, ma non manca chi la critica aspramente per la scelta di aver rinunciato alle Olimpiadi del 2020. Un gesto imperdonabile, secondo gli utenti dei social network, nonché direttamente imputabile all’amministrazione del Movimento 5 Stelle. La partecipazione di Roma agli europei del 2020, invece, era già stata concordata prima dell’insediamento dell’attuale giunta Raggi.

In ogni caso, tra le recriminazioni per le Olimpiadi e la delusione per l’eliminazione dell’Italia del pallone dal mondiale di Russia 2018, sembra che ci sia davvero poca voglia di festeggiare per l’assegnazione a Roma del match inaugurale di Euro 2020.