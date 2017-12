La canzone di Natale di Radio Deejay con Tommaso Paradiso | VIDEO

Che Natale è senza la canzone di Natale di Radio Deejay? Quest’anno arriva un brano scritto da Tommaso Paradiso dei Thegiornalisti. La canzone si chiama Happy Christmas John e si può comprare in due versioni: una cantata solo dallo stesso leader del gruppo e l’altra insieme ai Deejay All Stars (ossia tutti gli speaker). Il pezzo sarà disponibile dalla mezzanotte del 5 dicembre su tutte le piattaforme streaming e di download italiane e i proventi saranno interamente devoluti ai progetti di Dynamo Camp, una struttura italiana di Terapia Ricreativa pensata per ospitare minori che affrontano malattie difficili.

Molti non hanno apprezzato la canzone.

Siete grandi ma questa è la peggiore in assoluto tra tutte le canzoni di Natale!L’anno scorso era carina ma secondo me da “Natale allo zenzero” non ci sono più state canzoni decenti!Eliooooooo aiutaci tuuuuuu. Elisa Rimasta un po’ delusa perché la canzone di Natale di radiodeejay è sempre allegra….. gioiosa….. questa mi sembra “moscetta” sinceramente. Federica Ciao Ragazzi, vi ascolto da tantissimo e vi stimo per quello che fate e per quello che siete, ma mi spiace ammettere che quando parte la questa canzone alla radio, cambio canale… non si può ascoltare, è troppo brutta Fabio

Critiche a parte l’acquisto di “Happy Christmas John” è per una giusta causa. E se proprio non volete la canzone scritta da Tommaso Paradiso qui ci sono tanti modi per aiutare Dynamo Camp.