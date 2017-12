La vignetta del Fatto Quotidiano sulle cosce di Maria Elena Boschi

Oggi Mannelli, su il Fatto Quotidiano, si concentra sulle cosce della sottosegretaria alla presidenza del Consiglio Maria Elena Boschi. Lo fa giocando sul detto “le bugie hanno le gambe corte”, per ironizzare sul caso Banca Etruria. Un gioco che però sembra scadere nel sessismo tipico che colpisce spesso la sottosegretaria. Infatti qualcuno sui social inizia a non apprezzare l’opera.

L’invidia al @fattoquotidiano per non poter avere una bella donna come la Boschi sta raggiungendo livelli patologici. #volpeeluva #giornalistelli pic.twitter.com/boPlB5HNHR

— FlaviKon (@flavikon) 7 dicembre 2017