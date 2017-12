Knightfall: il drama sul misterioso mondo dei Cavalieri Templari

Knightfall, la produzione originale A+E Networks con Tom Cullen (Downton Abbey) e la prestigiosa firma di Jeremy Renner che racconta il misterioso mondo dei Cavalieri Templari, arriva in anteprima esclusiva per l’Italia su History (canale 407 di Sky) da mercoledì 13 dicembre alle 21.00. Una grande epopea televisiva che svela i grandi segreti protetti dai Templari e racconta la storia di fede, lealtà e fratellanza che li ha accompagnati sul campo di battaglia, fino agli eventi oscuri che portarono a quel maledetto venerdì 13 1307, in cui vennero arrestati e bruciati sul rogo a seguito di un ordine segreto divulgato dal Re di Francia.

KNIGHTFALL: GLI EPISODI

Dieci episodi per entrare nel misterioso mondo dei Cavalieri Templari, ordine militare approvato dalla Chiesa Cattolica Romana nel 1129 e rimasto in attività per quasi due secoli. Ispirandosi alla vera storia della confraternita di monaci guerrieri, Knightfall prende le mosse dall’assedio di Acri del 1291, evento fondamentale che portò alla fine delle Crociate in Oriente con la conquista della città da parte dei Mamelucchi.

​Alcuni anni dopo, i templari si sono ritirati a Parigi, in un clima comunque ostile dove ebrei e cattolici hanno difficoltà a convivere serenamente e pacificamente. Il protagonista Landry (Tom Cullen, Downton Abbey), guerriero templare veterano che ha impegnato tutta la propria vita con dedizione all’ordine, viene nominato da Papa Bonifacio VIII nuovo leader dei Cavalieri con una missione fondamentale: recuperare il leggendario Sacro Graal, la coppa con la quale Gesù, secondo la tradizione, celebrò l’ultima cena e in cui Giuseppe d’Arimatea raccolse il sangue di Cristo dopo la crocifissione.

La serie prodotta dagli A+E Studios mette in scena desiderio, tradimento e vendetta alla base dei continui scontri che intercorreranno tra re Filippo di Francia (Ed Stoppard, The Crown) e Papa Bonifacio VIII (Jim Carter, quattro nomination all’Emmy per Downton Abbey).

KNIGHTFALL: CAST

Nel cast anche Pádraic Delaney (I Tudors, The Wind That Shakes The Barley), che interpreta Gawain, il miglior spadaccino dell’Ordine dei Templari, Simon Merrells (Spartacus, Dominion) nelle vesti di Tancredi, un cavaliere coraggioso, costante e risolutivo. Il ruolo della principessa Isabella, figlia di Re Filippo e della Regina Giovanna di Navarra (Olivia Ross, War and Peace), è ricoperto da Sabrina Bartlett (DaVinci’s Demons, Poldark). Bobby Schofield interpreta Parsifal (Black Sea, Our World War), un giovane uomo di umili origini che si unisce ai Templari in cerca di vendetta, Julian Ovenden (Downton Abbey, Person of Interest, The Colony) è Guglielmo di Nogaret, machiavellico cancelliere di re Filippo, mentre Sarah-Sofie Boussnina (The Bridge, The Absent One) è Adelina, una rifugiata ebrea proveniente dalla Terra Santa che si ritrova vittima di una nuova persecuzione a Parigi.

KNIGHTFALL: PRODUZIONE

Knightfall è una produzione A+E Studios in associazione con The Combine e Midnight Radio. Don Handfield (Touchback, The Founder, Kill the Messenger) e Richard Rayner (L.A. Without A Map) sono i creatori e i produttori esecutivi della serie per The Combine. Altri produttori esecutivi sono Jeremy Renner (American Hustle, The Hurt Locker, Avengers), Dominic Minghella (Doc Martin, Robin Hood) che è anche lo showrunner. Per Midnight Radio i produttori esecutivi sono Jeff Pinkner (Lost, Fringe), Andre Nemec (Alias, Mission Impossible: Ghost Protocol), Josh Applebaum (Alias, Mission Impossible: Ghost Protocol) e Scott Rosenberg (Jumanji: Welcome to the Jungle, Beautiful Girls). Altri produttori esecutivi sono Barry Jossen e Douglas Mackinnon. Il responsabile di produzione per History è Arturo Interian.