Blitz di Forza Nuova contro L’Espresso e Repubblica: «Oggi è solo il primo attacco contro giornalisti terroristi» | VIDEO

Volto coperto, fumogeni e bandiere di Forza Nuova. Un manipolo di esponenti del movimento di estrema destra, tutti a volto coperto, hanno forzato l’ingresso del cortile della sede di Repubblica e L’Espresso a Roma e hanno mostrato cartelli e lanciato slogan contro il quotidiano e il periodico. I militanti, incappucciati e con le maschere bianche sul volto, hanno messo in mostra uno striscione con la scritta: «Boicotta Repubblica e L’Espresso».

BLITZ FORZA NUOVA REPUBBLICA E L’ESPRESSO, IL VIDEO

Diversi giornalisti del settimanale e del quotidiano, in questi minuti, stanno lanciando la denuncia attraverso i social network e stanno pubblicando video e foto dell’accaduto. Un paio di fumogeni sono stati lanciati all’indirizzo di dipendenti del giornale che protestavano per la provocazione.

Sui social network, in attesa di comprendere qualcosa in più sulla dinamica dell’aggressione, stanno comparendo tantissimi messaggi di solidarietà alla redazione di Repubblica e de L’Espresso per quello che, a quanto pare, dovrebbe essere un nuovo atto di aggressione alla libertà di stampa, dopo la testata contro la troupe di Nemo da parte di Roberto Spada a Ostia. In entrambi i casi, il filo conduttore è l’adesione – più o meno esplicita – a movimenti di estrema destra:

Le immagini dei fascisti di #ForzaNuova alle porte di una testata giornalistica fanno paura. Non per il numero, né per la violenza. Ma perché sentono di poterselo permettere pic.twitter.com/E42lA1PfKJ — Simone Fontana (@simofons) 6 dicembre 2017

Fascismo, Forza Nuova sotto la sede di Repubblica: militanti mascherati lanciano fumogeni https://t.co/juaAIvu0hN via @repubblica — Giuseppe Smorto (@giusmo1) 6 dicembre 2017

Qualche minuto dopo la diffusione delle immagini è arrivata anche la rivendicazione di Forza Nuova, attraverso un post su Facebook, con tanto di messaggio inquietante: «Oggi è stato solo il ‘primo attacco’ contro chi diffonde il verbo immigrazionista, serve gli interessi di Ong, coop e mafie varie. Da oggi inizia il boicottaggio sistematico e militante contro chi diffonde la sostituzione etnica e l’invasione. Oggi è iniziata la difesa dei patrioti contro il veleno di questi terroristi mascherati da giornalisti»