Tutto è bene quel che finisce bene. E, per la televisione italiana, non poteva esserci miglior regalo di Natale. Fabrizio Frizzi fa il suo ritorno sul piccolo schermo dopo il malore che lo ha colpito qualche settimana fa mentre stava registrando una puntata de L’Eredità. Il noto conduttore televisivo è stato ospite del programma La prova del cuoco di Antonella Clerici, visibilmente commossa per il ritorno in video del suo collega.

LEGGI ANCHE > Fabrizio Frizzi, le prime foto dopo il malore

FABRIZIO FRIZZI TV, GUARDA IL VIDEO DEL SUO RITORNO

FABRIZIO FRIZZI TV, DI NUOVO AL TIMONE DE L’EREDITÀ

Presente in studio, sempre dietro ai fornelli, anche Carlo Conti, altro volto celebre made in Raiuno. È stato proprio il toscano a sostituire Fabrizio Frizzi alla conduzione del quiz pre-serale L’Eredità nei giorni che sono seguiti all’ictus che lo aveva colpito. Sempre nel corso della trasmissione, lo stesso Frizzi ha annunciato il suo prossimo ritorno al timone del fortunato show televisivo della rete ammiraglia.

Fabrizio Frizzi è apparso in buone condizioni, ha riso e scherzato con i suoi colleghi, visibilmente commosso. «Sto molto meglio – ha detto ad Antonella Clerici -. Sto già registrando le nuove puntate de L’Eredità che andranno in onda a partire dal 15 dicembre». Alla fine dell’ospitata, Antonella Clerici, rimasta sola in studio, non è riuscita a trattenere le lacrime, lasciandosi andare a un pianto liberatorio.