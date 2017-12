Daniele Bossari ha commentato su Instagram la sua vittoria al Grande Fratello Vip. Una esperienza, rimarca il conduttore TV, che l’ha cambiato per sempre, per cui sarà sempre grato alla trasmissione TV così come al pubblico che l’ha seguito. La vittoria di Daniele Bossari segna un importante momento di svolta nella sua vita, che lui definisce una rinascita.

DANIELE BOSSARI RINGRAZIA PER LA SUA RINASCITA AL GRANDE FRATELLO VIP

«Sono sul treno, un milione di pensieri, un vortice di emozioni. L’adrenalina, la gioia e la commozione non mi hanno fatto dormire. Solo ora ho ripreso in mano il telefono. La prima cosa che mi sento di scrivere è: GRAZIE. Grazie a tutti voi, uno per uno. Grazie per avermi fatto vivere fino alla fine un’avventura straordinaria, un’esperienza che mi ha travolto, cambiandomi per sempre. In questi tre mesi ho seguito quello che mi veniva dettato dal cuore. Ho imparato a fidarmi di quella vocina interiore che ti parla nei momenti introspettivi e che rispecchia l’essenza del proprio essere». Daniele Bossari ha avuto molti problemi nel recente passato. Dopo un prolungato periodo di eclissi, il conduttore ha iniziato a bere alcol in maniera pericolosa, e ad allontanarsi dalla sua famiglia. Nel suo messaggio di ringraziamento su Instagram Daniele Bossari esplicita come i demoni siano stati battuti. «Sono così felice che quella voce, la voce della mia anima vi sia arrivata! Dentro quella casa non potevo sapere quanto affetto mi stavate mandando, ma ho ricevuto conferme attraverso i messaggi che mi arrivavano direttamente dal cielo… con gli aeroplani! Settimana dopo settimana mi avete permesso di evolvermi e di questo ve ne sono profondamente grato. Ho vinto. Ho battuto i miei demoni, ho cacciato i fantasmi. Ho vinto grazie a voi. Adesso mi metterò a leggere le vostre parole, ad assorbire tutto l’amore che mi avete inviato. Magari ci metterò un po’ di tempo, quante cose mi avete scritto in tre mesi! Quanto sono felice! Avevo bisogno di dirvelo. Grazie, grazie, grazie. Abbiamo vintooooo!».

Daniele Bossari è stato un conduttore TV piuttosto famoso negli anni novanta e a inizio degli anni duemila, ma poi ha gradualmente perso visibilità ed è lentamente scivolato lontano dall’attenzione mediatica. La sua relazione con Filippa Lagerback ne ha risentito in modo forte, così come anche il legame con sua figlia Stella. Al Grande Fratello Vip Bossari ha chiesto in modo commovente di sposarlo alla sua fidanzata, una proposta di matrimonio probabilmente decisiva per il suo successo finale.

Foto copertina: profilo Instagram di Daniele Bossari