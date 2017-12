Lasersoft è un’azienda informatica di Rimini specializzata in software per la gestione degli alberghi che ha premiato i suoi dipendenti in un modo speciale. In occasione del trentesimo anniversario della fondazione dell’azienda gli amministratori di Lasersoft hanno deciso di portare i loro lavoratori in vacanza premio ai Caraibi per una settimana, dal 4 all’11 gennaio.

LASERSOFT PORTA AI CARAIBI I PROPRI DIPENDENTI

Viaggio, vitto e alloggio tutto a spese dell’impresa, con l’eccezione dei familiari: i dipendenti che porteranno con sè il coniuge e/o i figli dovranno pagare per loro. Antonio Piolanti e Marco Pesaresi hanno spiegato così al Resto del Carlino le motivazioni per il viaggio premio ai Caraibi. «Senza loro la nostra azienda non sarebbe riuscita a crescere e a espandersi in questo modo. Sono il nostro vero capitale umano. Oggi abbiamo 27 dipendenti, fra quelli diretti e i collaboratori, e il nostro fatturato supera i 2,5 milioni di euro. Ci dimostrano quotidianamente il loro grande attaccamento all’azienda. Non hanno paura di fare straordinari, né di lavorare anche fuori orario in caso di urgenze e necessità». I due titolari di Lasersoft rimarcano come i dipendenti mostrino un attaccamento all’azienda che va al di là di quanto dovrebbero fare, con un impegno e una disponibilità che va ben oltre i loro obblighi contrattuali, comunque rispettati.

L’azienda di Rimini è in continua crescita, assume ogni anno un dipendente o anche due, e ha deciso di riconoscere il valore dei propri dipedenti con un viaggio premio ai Caraibi che li aiuterà a rafforzare ancora di più lo spirito di gruppo. «Sarà una bella esperienza, sarà utile anche per rendere ancora più affiatato il gruppo», rimarcano al Resto del Carlino gli amministratori di Lasersoft, azienda fondata in un garage, che saranno ai Caraibi insieme ai loro dipendenti. Non tutti però potranno esserci: chi aveva precedenti impegni rimarrà a Rimini, per tenere aperta l’azienda.

